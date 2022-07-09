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Протести у Шрі-Ланці: президент йде у відставку

Протести у Шрі-Ланці: президент йде у відставку

Київ • УНН

 • 170714 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса наступного тижня піде у відставку. Таке рішення прийнято на тлі масових протестів. Про це інформує УНН з посиланням на News First.

Деталі 

Спікер парламенту Махінда Япа Абейвардена заявив, що проінформував Раджапакса про рішення, ухвалене на зустрічі лідерів парламентських партій, з проханням до нього залишити свою посаду, і той погодився.

Президент піде у відставку 13 липня.

Доповнення 

На Шрі-Ланці протестувальники пішли на штурм резиденції президента країни Готабаї Раджапакси. За інформацією AFP, через штурм резиденції, глава держави був змушений тікати.

Протестувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єр-міністра. Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе погодився піти у відставку, щоб звільнити місце для коаліційного уряду.

Нагадаємо

Шрі-Ланка накопичила зовнішній борг обсягом 51 мільярд доларів і призупинила погашення майже 7 мільярдів доларів боргу до погашення цього року. Економічна криза майже спустошила валютні резерви країни.

Також відчувається паливна криза, на тлі якої Шрі-Ланка навіть направляла двох міністрів до росії для переговорів про дешеве пальне.

Через найгіршу економічну кризу за сім десятиліть у країні вибухнули протести. Поліція в столиці Шрі-Ланки Коломбо ввела комендантську годину після застосування сльозогінного газу та водомету проти студентів-протестувальників 8 липня перед запланованим мітингом на вихідних.

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