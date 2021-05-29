Протесты в Колумбии: сообщили о 13 погибших

Детали
“Этот судьбоносный день отметился большим количеством смертей, но мы все еще не можем сказать, все смерти от 28 мая полностью связаны с протестами”, — сказал мэр Кали Хорхе Иван Оспина.
Кроме 13 смертей, о которых сообщила генеральная прокуратура, также сообщается о 34 пострадавших. По меньшей мере пять смертей в были непосредственно связаны с протестами, заявил ранее в субботу городской секретарь службы безопасности Карлос Рохас.
После насилия в третьем по величине городе Колумбии президент Иван Дуке приказал “максимально развернуть” военных в провинцию Кали и Валле-дель-Каука, столицей которой является город.
Дополнительно
В Колумбии с 28 апреля продолжаются протесты против налоговой реформы. Марши по всей стране были сопровождены насилием, и по меньшей мере 24 человека погибли , в основном демонстранты. Международные организации предостерегали от чрезмерного применения силы со стороны милиции. Более 80 человек, участвовавших в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.
В Боготе группа сотен демонстрантов, преимущественно молодых людей, периодически перекрывала главную дорогу на севере города, поощряя остановлены машины подавать сигнал для поддержки.