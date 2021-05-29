Протести у Колумбії: повідомили про 13 загиблих

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“Цей доленосний день відзначився великою кількістю смертей, проте ми все ще не можемо сказати, чи всі смерті від 28 травня повністю пов’язані з протестами”, — сказав мер Калі Хорхе Іван Оспіна.

Окрім 13 смертей, про які повідомила генеральна прокуратура, також повідомляється про 34 постраждалих. Щонайменше п’ять смертей у були безпосередньо пов’язані з протестами, заявив раніше в суботу міський секретар служби безпеки Карлос Рохас.

Після насильства в третьому за величиною місті Колумбії президент Іван Дуке наказав “максимально розгорнути” військових до провінції Калі та Валле-дель-Каука, столицею якої є місто.

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