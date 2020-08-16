Протесты в Беларуси: сотрудница гостелеканала подтвердила планы начать забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Режиссер телеканала “Беларусь 3” Наталья Бибикова заявила, что сотрудники государственных телеканалов готовы выйти на забастовку. Слова журналистки передает издание TUT.BY, пишет УНН.
“Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет”, — сказала она, не уточнив, сколько работников готовы к забастовке.
Вечером 15 августа начался митинг у здания минского телецентра, куда приехали пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, чтобы провести встречу с коллективом телеканалов. Бибикова покинула эту встречу до ее окончания. По ее словам, на встрече присутствует примерно 40 сотрудников Белтелерадиокомпании.
За последние дни на фоне сообщений о насилии со стороны силовиков в отношении мирных жителей на протестных акциях о своем решении уволиться рассказали несколько известных белорусских телеведущих и корреспондентов.
Акция протеста у здания БТ в Минске, 15 августа 2020 года: