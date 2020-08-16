Протести у Білорусі: співробітниця держтелеканалу підтвердила плани почати страйк

“Ми в понеділок планували виходити на страйк, щоб телеканал просто встав. Нехай показують старі фільми. Але сьогодні таке сталося, що тепер невідомо, що буде”, — сказала вона, не уточнивши, скільки працівників готові до страйку.

Увечері 15 серпня розпочався мітинг біля будівлі мінського телецентру, куди приїхали прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт і спікер верхньої палати парламенту Наталя Кочанова, щоб провести зустріч з колективом телеканалів. Бібікова покинула цю зустріч до її закінчення. За її словами, на зустрічі присутні приблизно 40 співробітників Белтелерадіокомпанії.

За останні дні на фоні повідомлень про насильство з боку силовиків по відношенню до мирних жителів на протестних акціях про своє рішення звільнитися розповіли декілька відомих білоруських телеведучих і кореспондентів.

Акція протесту біля будівлі БТ в Мінську, 15 серпня 2020 року: