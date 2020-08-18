Протесты в Беларуси: среди задержанных в Минске - есть гражданин Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Гражданин Японии задержан в Минске, где уже больше недели проходят уличные акции протеста против результатов состоявшихся 9 августа президентских выборов. Об этом сообщило во вторник японское агентство Kyodo, информирует УНН.
Японское посольство в Беларуси не раскрывает личность мужчины. Известно, что он проживает в Минске.
Японец находится в изоляторе в пределах белорусской столицы с середины прошлой недели. В настоящее время дипломаты собирают информацию о причинах и обстоятельствах его задержания.
Выборы главы государства в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.
Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются уже 9 дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов, погибли как минимум 2 человек.