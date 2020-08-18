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Протести у Білорусі: серед затриманих у Мінську - є громадянин Японії

Протести у Білорусі: серед затриманих у Мінську - є громадянин Японії

Київ • УНН

 • 15724 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Громадянин Японії затриманий в Мінську, де вже більше тижня проходять вуличні акції протесту проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Про це повідомило у вівторок японське агентство Kyodo, інформує УНН.

Японське посольство в Білорусі не розкриває особу чоловіка. Відомо, що він проживає в Мінську.

Японець знаходиться в ізоляторі в межах білоруської столиці з середини минулого тижня. В даний час дипломати збирають інформацію про причини і обставини його затримання.

Вибори глави держави в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% голосів отримав чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.

Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Мітинги тривають вже 9 днів, за інформацією МВС, затримані кілька тисяч чоловік, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів, загинули як мінімум 2 осіб.

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