Протесты в Беларуси: уточнена цифра задержанных на акциях в стране

В основном демонстрантов задерживали в Минске, также известно о единичных задержаниях в Бресте, Витебске, Гродно, Новополоцке, Борисове, Солигорске, поселках Радошковичи, Смиловичи и Боровляны.

Представитель Минского горисполкома сообщила российскому агентству ТАСС, что в воскресенье в городе были задержаны около 100 человек, принимавших участие в несанкционированных акциях.

Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа — когда ЦИК страны объявил об очередной победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Оппозиция во главе со Светланой Тихановской результаты голосования не признала, указав на многочисленные фальсификации.

Первые акции наиболее жестко разгонялись белорусскими силовиками, протестующих избивали в изоляторах. Сейчас наиболее массовые демонстрации проходят по воскресеньям. США и Евросоюз не признали итогов голосования и ввели санкции в отношении действующих властей Беларуси.