Протести у Білорусі: уточнена цифра затриманих на акціях у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Більше 140 осіб затримано в Білорусі в ході недільних акцій протесту, які отримали назву “Марш народного трибуналу”, повідомляє правозахисний центр “Вясна”, пише УНН.
В основному демонстрантів затримували в Мінську, також відомо про поодинокі затримання в Бресті, Вітебську, Гродно, Новополоцьку, Борисові, Солігорську, селищах Радошковічі, Сміловичі і Боровляни.
Представник Мінського міськвиконкому повідомила російському агентству ТАСС, що в неділю в місті було затримано близько 100 осіб, які брали участь в несанкціонованих акціях.
Акції протесту в Білорусі тривають з 9 серпня — коли ЦВК країни оголосило про чергову перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах. Опозиція на чолі зі Світланою Тіхановською результати голосування не визнала, вказавши на численні фальсифікації.
Перші акції найбільш жорстко розганялися білоруськими силовиками, протестувальників били в ізоляторах. Зараз найбільш масові демонстрації проходять по неділях. США і Євросоюз не визнали підсумків голосування і ввели санкції відносно чинної влади Білорусі.