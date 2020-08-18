Протесты в Беларуси: Конгресс США отреагировал на предложение России "помочь Лукашенко"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81505 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101608 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126233 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107100 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127057 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101171 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102002 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104017 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101943 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

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Протесты в Беларуси: Конгресс США отреагировал на предложение России "помочь Лукашенко"

Протесты в Беларуси: Конгресс США отреагировал на предложение России "помочь Лукашенко"

Киев  •  УНН

 • 21120 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Американские конгрессмены в понедельник осудили предложение Москвы “направить российскую военную помощь Беларуси на фоне продолжающихся мирных протестов”, информирует УНН.

“Мы поддерживаем народ Беларуси, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента (РФ) Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси”, — утверждается в распространенном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократ, от штата Нью-Йорк) и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола (от штата Техас).

“Мы призываем администрацию (США) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими коллегами, чтобы поддерживать белорусский народ, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия властями Беларуси и защищать суверенное право Беларуси определять свое собственное будущее”, — добавили законодатели.

В понедельник бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также обратился к администрации с призывом послать Москве “ясный сигнал” о недопустимости вмешательства в ситуацию в Беларуси. Болтон написал на своей странице в Twitter, что “перспектива российского вмешательства в Беларуси возрастает”.

The prospect of Russian intervention in Belarus is growing as Soviet holdover Lukashenko struggles to hold power. President Trump should make it clear that Vladimir Putin must stay out of Belarus - and out of our elections as well! pic.twitter.com/EsdMYgYkct

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 17, 2020

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал “ужасной” ситуацию в Беларуси и заявил, что в Вашингтоне внимательно ее отслеживают.

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