Протесты в Беларуси: Конгресс США отреагировал на предложение России "помочь Лукашенко"

“Мы поддерживаем народ Беларуси, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента (РФ) Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси”, — утверждается в распространенном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократ, от штата Нью-Йорк) и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола (от штата Техас).

“Мы призываем администрацию (США) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими коллегами, чтобы поддерживать белорусский народ, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия властями Беларуси и защищать суверенное право Беларуси определять свое собственное будущее”, — добавили законодатели.

В понедельник бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также обратился к администрации с призывом послать Москве “ясный сигнал” о недопустимости вмешательства в ситуацию в Беларуси. Болтон написал на своей странице в Twitter, что “перспектива российского вмешательства в Беларуси возрастает”.

The prospect of Russian intervention in Belarus is growing as Soviet holdover Lukashenko struggles to hold power. President Trump should make it clear that Vladimir Putin must stay out of Belarus - and out of our elections as well! pic.twitter.com/EsdMYgYkct

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 17, 2020

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал “ужасной” ситуацию в Беларуси и заявил, что в Вашингтоне внимательно ее отслеживают.