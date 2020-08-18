Протести у Білорусі: Конгрес США відреагував на пропозицію Росії "допомогти Лукашенко"

ukru
18:42 • 33606 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 70335 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 82155 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110716 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117454 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115991 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150904 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124923 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124643 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123835 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101857 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 30691 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 76536 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 31454 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

17:32 • 26781 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 76536 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101857 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81963 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150904 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116868 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50672 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58079 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107609 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125896 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125315 перегляди
Актуальне
Протести у Білорусі: Конгрес США відреагував на пропозицію Росії "допомогти Лукашенко"

Протести у Білорусі: Конгрес США відреагував на пропозицію Росії "допомогти Лукашенко"

Київ • УНН

 • 21120 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Американські конгресмени у понеділок засудили пропозицію Москви “направити російську військову допомогу Білорусі на фоні триваючих мирних протестів”, інформує УНН.

“Ми підтримуємо народ Білорусі, який продовжує користуватися своїм правом на протест і вимагати вільнішої, демократичної країни, їхні голоси повинні бути почуті. У той час як Кремль намагається підірвати суверенітет і незалежність ще однієї європейської країни, ми рішуче засуджуємо безрозсудну пропозицію президента (РФ) Володимира Путіна надати військову допомогу режиму Лукашенка в Білорусі”, — стверджується в поширеній заяві голови комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Еліота Енгела (демократ, від штату Нью-Йорк) і старшого республіканця цього комітету Майкла Маккола (від штату Техас).

“Ми закликаємо адміністрацію (США) продовжувати відкидати агресію Москви і працювати з нашими європейськими колегами, щоб підтримувати білоруський народ, вимагати звільнення тисяч затриманих мирних демонстрантів і політичних в’язнів, засуджувати надмірне застосування насильства владою Білорусі і захищати суверенне право Білорусі визначати своє власне майбутнє”, — додали законодавці.

У понеділок колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон також звернувся до адміністрації із закликом послати Москві “ясний сигнал” про неприпустимість втручання в ситуацію в Білорусі. Болтон написав на своїй сторінці в Twitter, що “перспектива російського втручання в Білорусі зростає”.

The prospect of Russian intervention in Belarus is growing as Soviet holdover Lukashenko struggles to hold power. President Trump should make it clear that Vladimir Putin must stay out of Belarus — and out of our elections as well! pic.twitter.com/EsdMYgYkct

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 17, 2020

Раніше в понеділок президент США Дональд Трамп в бесіді з журналістами назвав “жахливою” ситуацію в Білорусі і заявив, що у Вашингтоні уважно її відстежують.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80