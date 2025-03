Протести у Білорусі: Конгрес США відреагував на пропозицію Росії "допомогти Лукашенко"

“Ми підтримуємо народ Білорусі, який продовжує користуватися своїм правом на протест і вимагати вільнішої, демократичної країни, їхні голоси повинні бути почуті. У той час як Кремль намагається підірвати суверенітет і незалежність ще однієї європейської країни, ми рішуче засуджуємо безрозсудну пропозицію президента (РФ) Володимира Путіна надати військову допомогу режиму Лукашенка в Білорусі”, — стверджується в поширеній заяві голови комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Еліота Енгела (демократ, від штату Нью-Йорк) і старшого республіканця цього комітету Майкла Маккола (від штату Техас).

“Ми закликаємо адміністрацію (США) продовжувати відкидати агресію Москви і працювати з нашими європейськими колегами, щоб підтримувати білоруський народ, вимагати звільнення тисяч затриманих мирних демонстрантів і політичних в’язнів, засуджувати надмірне застосування насильства владою Білорусі і захищати суверенне право Білорусі визначати своє власне майбутнє”, — додали законодавці.

У понеділок колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон також звернувся до адміністрації із закликом послати Москві “ясний сигнал” про неприпустимість втручання в ситуацію в Білорусі. Болтон написав на своїй сторінці в Twitter, що “перспектива російського втручання в Білорусі зростає”.

The prospect of Russian intervention in Belarus is growing as Soviet holdover Lukashenko struggles to hold power. President Trump should make it clear that Vladimir Putin must stay out of Belarus — and out of our elections as well! pic.twitter.com/EsdMYgYkct

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 17, 2020

Раніше в понеділок президент США Дональд Трамп в бесіді з журналістами назвав “жахливою” ситуацію в Білорусі і заявив, що у Вашингтоні уважно її відстежують.