Протесты против Д.Трамп в США не утихают
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Протесты против назначения республиканца Дональда Трампа на пост президента США до сих пор не прекращаются. передает со ссылкой на Deutsche Welle .
Протестное настроение охватило более 80 колледжей и университетов в США. Студенты выходят на демонстрации в своих кампусах, требуя защиты своих персональных данных от миграционных служб.
Одной из причин протестов являются некорректные высказывания Д.Трамп и его обещание депортировать более трех миллионов нелегальных мигрантов.