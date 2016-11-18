Протести проти Д.Трампа у США не вщухають
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Протести проти призначення республіканця Дональда Трампа на посаду президента США досі не припиняються. передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Протестний настрій охопив понад 80 коледжів і університетів у США. Студенти виходять на демонстрації у своїх кампусах, вимагаючи захисту своїх персональних даних від міграційних служб.
Однією із причин протестів є некоректні висловлювання Д.Трампа і його обіцянка жепортувати понад три мільйони нелегальних мігрантів.