Продвинулись на сотни метров: Маляр о наступательных действиях на восточном фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Сегодня наши войска Оперативно стратегической группировки войск «Хортица» осуществляют наступательные действия на восточном фронте. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
Детали
По словам Маляр, несмотря на жесткое сопротивление и попытки противника удержать занимаемые рубежи и позиции части ВСУ в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях:
- Орехово-Васильевка, Парасковеевка от 200-1600 м
- Ивановское, Клещеевка от 100 -700 м.
"Боевые действия продолжаются", - резюмировала Маляр.
Ранее
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на некоторых направлениях ВСУ перешли к наступательным действиям.