Продвинулись на сотни метров: Маляр о наступательных действиях на восточном фронте

Детали

По словам Маляр, несмотря на жесткое сопротивление и попытки противника удержать занимаемые рубежи и позиции части ВСУ в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях:

- Орехово-Васильевка, Парасковеевка от 200-1600 м

- Ивановское, Клещеевка от 100 -700 м.

"Боевые действия продолжаются", - резюмировала Маляр.

Ранее

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на некоторых направлениях ВСУ перешли к наступательным действиям.