Просунулись на сотні метрів: Маляр про наступальні дії на східному фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні наші війська Оперативно стратегічного угруповання військ «Хортиця» здійснюють наступальні дії на східному фронті. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
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За словами Маляр, попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції частини ЗСУ у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:
- Оріхово-Василівка, Парасковіівка від 200-1600 м
- Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м.
"Бойові дії тривають", - резюмувала Маляр.
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на деяких напрямках ЗСУ перейшли до наступальних дій.