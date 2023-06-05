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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Просунулись на сотні метрів: Маляр про наступальні дії на східному фронті

Київ • УНН

 • 301038 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні наші війська Оперативно стратегічного угруповання військ «Хортиця» здійснюють наступальні дії на східному фронті. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

Просунулись на сотні метрів: Маляр про наступальні дії на східному фронті

Деталі

За словами Маляр, попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції частини ЗСУ у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:

- Оріхово-Василівка, Парасковіівка від 200-1600 м
- Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м.

"Бойові дії тривають", - резюмувала Маляр.

Раніше

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на деяких напрямках ЗСУ перейшли до наступальних дій. 

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