ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На деяких напрямках ЗСУ перейшли до наступальних дій. Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
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“Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій”, - зазначила Маляр.
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Додамо
У той же час, за словами Маляр, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ЗСУ рухається доволі широким фронтом. Ворог в обороні, хоче утримати позиції.
"На півдні - ворог теж в обороні. Тривають бої місцевого значення", - додала заступниця міністра.
Також Маляр зазначила, що уся інформація, що шириться у росЗМІ про контрнаступ не випадкова.
“Їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку”, - резюмувала вона.