ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях - Минобороны

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“Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонительная операция включает в себя все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям”, - отметила Маляр.

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В то же время, по словам Маляр, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там ВСУ движется довольно широким фронтом. Враг в обороне, хочет удержать позиции.

"На юге - враг тоже в обороне. Продолжаются бои местного значения", - добавила заместитель министра.

Также Маляр отметила, что вся информация, которая распространяется в росСМИ о контрнаступлении не случайна.

“Им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении”, - резюмировала она.