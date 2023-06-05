ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. На некоторых направлениях ВСУ перешли к наступательным действиям. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
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“Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонительная операция включает в себя все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям”, - отметила Маляр.
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Добавим
В то же время, по словам Маляр, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там ВСУ движется довольно широким фронтом. Враг в обороне, хочет удержать позиции.
"На юге - враг тоже в обороне. Продолжаются бои местного значения", - добавила заместитель министра.
Также Маляр отметила, что вся информация, которая распространяется в росСМИ о контрнаступлении не случайна.
“Им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении”, - резюмировала она.