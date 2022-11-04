Просто добавь дрожжи: ученые придумали, как кормить людей во время длительных экспедиций в космосе

Детали

Исследователи из Университета Маккуори и Центра передового опыта в области синтетической биологии ARC излагают видение настраиваемой пищевой системы, которая обеспечивает блюда со вкусом, текстурой и питательными веществами земных аналогов.

Основным ингредиентом, используемым в космической системе питания, являются дрожжи Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae), пищевой микроорганизм, тысячи лет используемый в выпечке, пивоварении и виноделии. Клетки дрожжей уже питательны, содержат значительное количество белка, углеводов, небольшое количество жира и большинство незаменимых аминокислот, которые необходимы человеку из пищи. S. cerevisiae можно дополнительно усилить, добавив питательные вещества, вкус, цвет и текстуру.

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"Лучший подход для поддержания длительных космических экспедиций – это производить еду на месте", – говорит ведущий автор доктор Бриардо Льоренте из Школы естественных наук Университета Маккуори.

Добавим

Предыдущая работа подсчитала, что все витамины и макроэлементы, необходимые для сбалансированного питания человека, могут накормить 50–100 человек в день из одного бродильного резервуара объемом 3000 литров, что делает S. cerevisiae многообещающим кандидатом для превращения в систему производства продуктов питания.

Эта система будет включать использование силы синтетической биологии для наделения дрожжей способностью производить общие питательные вещества и органолептические свойства земных продуктов, такие как вкусы, цвета, запахи, и текстуры. Это позволит производить продукты с желаемыми сенсорными и питательными характеристиками.

Ученые считают, что технологии 3D-печати продуктов питания можно использовать для приготовления индивидуальных блюд для космонавтов с использованием этих модифицированных дрожжевых клеток.

Инновационная продовольственная система также внесет свой вклад в экономику замкнутого цикла, поскольку искусственные продукты практически не оставляют отходов для космических путешественников, максимально увеличивая возможности производства продуктов питания за пределами Земли. Кроме того, ученые считают, что их разработка поможет обеспечить устойчивое развитие и на нашей планет.