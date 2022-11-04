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Просто додай дріжджі: науковці придумали, як годувати людей під час тривалих експедицій у космосі

Просто додай дріжджі: науковці придумали, як годувати людей під час тривалих експедицій у космосі

Київ • УНН

 • 456867 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Дослідники запропонували концепцію системи, яка створюватиме страви зі смаком, текстурою та поживними речовинами їхніх земних аналогів. Основним інгредієнтом будуть дріжджі Saccharomyces cerevisiae. Про це УНН повідомляє з посиланням на статтю, опубліковану Nature Communications.

Деталі

Дослідники з Університету Маккуорі та Центру передового досвіду в галузі синтетичної біології ARC викладають бачення харчової системи, що налаштовується та забезпечує страви зі смаком, текстурою і поживними речовинами земних аналогів.

Основним інгредієнтом, використовуваним у космічній системі харчування, є дріжджі Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae), харчовий мікроорганізм, який тисячі років використовували у випічці, пивоварінні та виноробстві. Клітини дріжджів уже поживні, містять значну кількість білка, вуглеводів, невелику кількість жиру і більшість незамінних амінокислот, які необхідні людині з їжі. S. cerevisiae можна додатково посилити, додавши поживні речовини, смак, колір і текстуру.

Цитата

"Найкращий підхід для підтримання тривалих космічних експедицій – це виробляти їжу на місці", – говорить провідний автор доктор Бріардо Льоренте зі Школи природничих наук Університету Маккуорі.

Додамо

Попередня робота підрахувала, що всі вітаміни і макроелементи, необхідні для збалансованого харчування людини, можуть нагодувати 50–100 осіб на день з одного бродильного резервуару об'ємом 3000 літрів, що робить S. cerevisiae багатообіцяючим кандидатом для перетворення в систему виробництва продуктів харчування.

Ця система включатиме використання сили синтетичної біології для наділення дріжджів здатністю виробляти загальні поживні речовини та органолептичні властивості земних продуктів, такі як смаки, кольори, запахи і текстури. Це дасть змогу виробляти продукти з бажаними сенсорними та поживними характеристиками.

Вчені вважають, що технології 3D-друку продуктів харчування можна використовувати для приготування індивідуальних страв для космонавтів з використанням цих модифікованих дріжджових клітин.

Інноваційна продовольча система також зробить свій внесок в економіку замкнутого циклу, оскільки штучні продукти практично не залишають відходів для космічних мандрівників, максимально збільшуючи можливості виробництва продуктів харчування за межами Землі. Крім того, вчені вважають, що їх розробка допоможе забезпечити сталий розвиток і на нашій планеті.

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