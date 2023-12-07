Просили помочь вернуть своих работников из плена рф - Омбудсмен об эффективности ОБСЕ

Генеральный секретарь ОБСЕ обращается к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, чтобы он помог вернуть трех граждан Украины с официальными статусами работников ОБСЕ из плена рф. Об этом он рассказал в четверг на полях международной конференции "Свобода или страх", передает корреспондент УНН.

Лубинец прокомментировал взаимодействие с ОБСЕ, для того, чтобы использовать их механизмы для посещения российских тюрем.

Три официальных сотрудника ОБСЕ, которые находились на временно оккупированной территории, были захвачены российскими военными, и Генеральный секретарь ОБСЕ обращается ко мне, чтобы я помог вернуть этих трех граждан Украины с официальными статусами работников ОБСЕ - рассказал Лубинец.

Детали

Омбудсмен отметил, что в то же время российская федерация продолжает быть членом ОБСЕ.

"лавров приехал на встречу. Наверное, кто-то надеялся после этой встречи увидеть, что этих трех гражданских заложников выпустит рф. Нет, не выпустила", - сказал Лубинец.

Дополнение

Глава МИД Украины заявлял, что для того, чтобы действительно спасти ОБСЕ от полного коллапса и развала нужно переучредить ее без россии, или найти путь исключить рф из организации.