Просили помочь вернуть своих работников из плена рф - Омбудсмен об эффективности ОБСЕ
Киев • УНН
Генеральный секретарь ОБСЕ обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой помочь освободить трех украинских сотрудников ОБСЕ, которых удерживает рф, на фоне того, как россия остается членом ОБСЕ.
Генеральный секретарь ОБСЕ обращается к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, чтобы он помог вернуть трех граждан Украины с официальными статусами работников ОБСЕ из плена рф. Об этом он рассказал в четверг на полях международной конференции "Свобода или страх", передает корреспондент УНН.
Лубинец прокомментировал взаимодействие с ОБСЕ, для того, чтобы использовать их механизмы для посещения российских тюрем.
Три официальных сотрудника ОБСЕ, которые находились на временно оккупированной территории, были захвачены российскими военными, и Генеральный секретарь ОБСЕ обращается ко мне, чтобы я помог вернуть этих трех граждан Украины с официальными статусами работников ОБСЕ
Детали
Омбудсмен отметил, что в то же время российская федерация продолжает быть членом ОБСЕ.
"лавров приехал на встречу. Наверное, кто-то надеялся после этой встречи увидеть, что этих трех гражданских заложников выпустит рф. Нет, не выпустила", - сказал Лубинец.
Дополнение
Глава МИД Украины заявлял, что для того, чтобы действительно спасти ОБСЕ от полного коллапса и развала нужно переучредить ее без россии, или найти путь исключить рф из организации.
Просили помочь вернуть своих работников из плена рф - Омбудсмен об эффективности ОБСЕ
Генеральный секретарь ОБСЕ обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой помочь освободить трех украинских сотрудников ОБСЕ, которых удерживает рф, на фоне того, как россия остается членом ОБСЕ.
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