Прощание с Е.Евтушенко состоится не ранее 4 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко состоится не раньше вторника, 4 апреля. Об этом сообщил близкий друг поэта и семьи Михаил Моргулис, передает УНН со ссылкой ТАСС .
"Прятать Женю будут в подмосковном поселке Переделкино, Маша (вдова Мария Новикова) это подтвердила. И нужно время, чтобы организовать, подготовить этот переезд. Поэтому прощание пройдет не раньше вторника ", - сообщил М.Моргулис.
По его словам, отпевание Е.Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса. В этом же университете поэт преподавал.
"После этого его перевезут в Москву, и прощание состоится уже там", - добавил М.Моргулис.
Ранее сообщалось, что в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко.
Напомним, друг Е.Евтушенко рассказал о его последних послание.