Прощання з Є.Євтушенко відбудеться не раніше 4 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Церемонія прощання з поетом Євгеном Євтушенком відбудеться не раніше вівторка, 4 квітня. Про це повідомив близький друг поета і сім’ї Михайло Моргуліс, передає УНН з посиланням ТАСС.
“Ховати Женю будуть в підмосковному селищі Передєлкіно, Маша (вдова Марія Новикова) це підтвердила. І потрібен час, щоб організувати, підготувати цей переїзд. Тому прощання пройде не раніше вівторка,” — повідомив М.Моргуліс.
За його словами, відспівування Є.Євтушенко за православним звичаєм буде організовано в міжконфесійній церкві Університету міста Талса. У цьому ж університеті поет викладав.
“Після цього його перевезуть до Москви, і прощання відбудеться вже там,” — додав М.Моргуліс.
Раніше повідомлялося, що в США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко.
Нагадаємо, друг Є.Євтушенко розповів про його останні послання.