Пропуск через КПВВ "Марьинка" возобновили
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Пропуск лиц и автомобилей через КПВВ "Марьинка" восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"На данный момент пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ" Марьинка "восстановлено", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, сегодня утром, 23 ноября, боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово".
Боевики с 8:00 вели прицельный огонь по контрольному посту из стрелкового оружия с н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории. Поэтому временно приостанавливались пропускные операции на КПВВ "Марьинка".