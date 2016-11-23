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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Пропуск через КПВВ "Марьинка" возобновили

Киев • УНН

 • 7543 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Пропуск лиц и автомобилей через КПВВ "Марьинка" восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Пропуск через КПВВ "Марьинка" возобновили

"На данный момент пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ" Марьинка "восстановлено", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром, 23 ноября, боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово".

Боевики с 8:00 вели прицельный огонь по контрольному посту из стрелкового оружия с н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории. Поэтому временно приостанавливались пропускные операции на КПВВ "Марьинка".

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