Пропуск через КПВВ "Марьинка" возобновили

"На данный момент пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ" Марьинка "восстановлено", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром, 23 ноября, боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово".

Боевики с 8:00 вели прицельный огонь по контрольному посту из стрелкового оружия с н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории. Поэтому временно приостанавливались пропускные операции на КПВВ "Марьинка".