Пропуск через КПВВ "Мар’їнка" відновили

"На даний момент пропуск осіб та транспортних засобів в КПВВ “Мар’їнка” відновлено", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 23 листопада, бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”, що на дорожньому коридорі “Донецьк-Курахове”.

Бойовики з 8:00 вели прицільний вогонь по контрольному посту зі стрілецької зброї із н.п. Олександрівка, що на неконтрольованій території. Через це тимчасово призупинялися пропускні операції у КПВВ “Мар’їнка”.