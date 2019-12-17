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Предложение НКРЭКУ о национализации объектов ВИЭ - нарушение законодательства и прав инвесторов - эксперт

Предложение НКРЭКУ о национализации объектов ВИЭ - нарушение законодательства и прав инвесторов - эксперт

Киев  •  УНН

 • 7608 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Предложение НКРЭКУ о предоставлении инвесторам возобновляемых источников энергии (ВИЭ) права передавать их в государственную собственность – это национализация. Такое мнение высказал глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

"Мы были очень удивлены такой позицией регулятора. Он фактически предлагает национализировать солнечные и ветровые станции, которые еще не достроены. Не могу говорить о том, что это предлагается на добровольной основе. Там нет слова "добровольно", – сказал он.

По словам эксперта, если это предложение действительно будет поддержано правительством и парламентом, то такие действия повлекут за собой судебные иски против Украины со стороны инвесторов.

"Это открытое нарушение и действующего законодательства, и прав инвесторов", – заявил Конеченков.

Он также отметил, что совершенно непонятно, за какие средства будут возмещать инвесторам их вложения.

Что касается законопроекта о реструктуризации договоров по возобновляемой энергетике (законопроект №2543), Конеченков отметил, что инвесторы в очередной раз обратятся к президенту и премьеру Украины, а также главе профильного комитета Рады с информацией о сложившейся ситуации.

"Сегодня как раз заканчиваем сбор подписей под письмом, чтобы не заморозить эту ситуацию. Мы готовы идти на компромисс, на добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов, готовы к диалогу и надеемся, что власть нас все-таки услышит", – сказал он.

По его словам, сейчас 90% участников рынка – как солнечной, так и ветровой генерации имеют консолидированную позицию. "Все эти проблемы нас объединили", – подчеркнул глава УВЭА.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в своем письме от 13 декабря к профильному комитету Рады предложила предоставить инвесторам право на передачу объектом ВИЭ в государственную собственность с выплатой возмещения потерь. Также НКРЭКУ выступила категорически против законопроекта о реструктуризации "зеленого" тарифа (№2543).

На своем заседании 13 декабря комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не смог одобрить к голосованию парламентом в первом чтении законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

"Моя просьба (к инициаторам законопроекта) - возвращаемся, если необходимо - вместе с депутатами, к Министерству энергетики, тратим на это еще несколько недель… Чтобы мы к середине января вышли с компромиссным, согласованным с правительством вариантом, смогли рассмотреть его на комитете и в конце января вынести законопроект на голосование в зал", - сказал глава комитета Андрей Герус.

Инициаторами законопроекта №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". выступили Людмила Буймистер, Дмитрий Наталуха (оба – фракция "Слуга народа"), Сергей Тарута (фракция "Батькивщина"), Леся Василенко (фракция "Голос"), Максим Ефимов (самовыдвиженец).

Законопроектом, в частности, предлагается добровольная реструктуризация "зеленых" тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Законопроект был поддержан отраслью.

До этого Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложило участникам рынка возобновляемой энергии добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа на более жестких условиях. В отличие от законопроекта №2543, инвесторы не поддержали вариант предложенный Минэкоэнерго.

В то же время 13 декабря, накануне рассмотрения комитетом проекта закона №2543, Минэкоэнерго заявило, что выступает категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации, поскольку он не решает проблем с финансированием альтернативной энергетики и может ухудшить ситуацию.

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