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Пропозиція НКРЕКУ про націоналізацію об'єктів ВДЕ - порушення законодавства і прав інвесторів - експерт

Пропозиція НКРЕКУ про націоналізацію об'єктів ВДЕ - порушення законодавства і прав інвесторів - експерт

Київ • УНН

 • 7608 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Пропозиція НКРЕКУ про надання інвесторам поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) права передавати їх в державну власність - це націоналізація. Таку думку висловив глава правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

"Ми були дуже здивовані такою позицією регулятора. Він фактично пропонує націоналізувати сонячні і вітрові станції, які ще не добудовані. Не можу говорити про те, що це пропонується на добровільній основі. Там немає слова" добровільно ", - сказав він.

За словами експерта, якщо ця пропозиція дійсна буде підтримано урядом і парламентом, то такі дії спричинять за собою судові позови проти України з боку інвесторів.

"Це відкрите порушення і чинного законодавства, і прав інвесторів", - заявив Конеченков.

Він також зазначив, що абсолютно незрозуміло, за які кошти будуть відшкодовувати інвесторам їх вкладення.

Що стосується законопроекту про реструктуризацію договорів з відновлюваної енергетики (законопроект №2543), Конеченков зазначив, що інвестори в черговий раз звернуться до президента і прем'єра України, а також голови профільного комітету Ради з інформацією про ситуацію, що склалася.

"Сьогодні як раз закінчуємо збір підписів під листом, щоб не заморозити цю ситуацію. Ми готові йти на компроміс, на добровільну реструктуризацію" зелених "тарифів, готові до діалогу і сподіваємося, що влада нас все-таки почує", - сказав він.

За його словами, зараз 90% учасників ринку - як сонячної, так і вітрової генерації мають консолідовану позицію. "Всі ці проблеми нас об'єднали", - підкреслив глава УВЕА.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, в своєму листі від 13 грудня до профільного комітету Ради запропонувала надати інвесторам право на передачу об'єктом ВДЕ в державну власність з виплатою відшкодування втрат. Також НКРЕКУ виступила категорично проти законопроекту про реструктуризацію "зеленого" тарифу (№2543).

На своєму засіданні 13 грудня комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не зміг схвалити до голосування парламентом в першому читанні законопроект №2543 про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.

"Моє прохання (до ініціаторів законопроекту) - повертаємося, якщо необхідно - разом з депутатами, до Міністерства енергетики, витрачаємо на це ще кілька тижнів ... Щоб ми до середині січня вийшли з компромісним, узгодженим з урядом варіантом, змогли розглянути його на комітеті і в наприкінці січня винести законопроект на голосування в зал ", - сказав глава комітету Андрій Герус.

Ініціаторами законопроекту №2543 "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики". виступили Людмила Буймистер, Дмитро Наталуха (обидва - фракція "Слуга народу"), Сергій Тарута (фракція "Батьківщина"), Леся Василенко (фракція "Голос"), Максим Єфімов (самовисуванець).

Законопроектом, зокрема, пропонується добровільна реструктуризація "зелених" тарифів (максимум на 15%) з одночасним продовженням термінів їх виплат і скорочення термінів попередніх договорів. Законопроект був підтриманий галуззю.

До цього Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища запропонувало учасникам ринку відновлюваної енергії добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу на більш жорстких умовах. На відміну від законопроекту №2543, інвестори не підтримали варіант запропонований Мінекоенерго.

У той же час 13 грудня, напередодні розгляду комітетом проекту закону №2543, Мінекоенерго заявило, що виступає категорично проти запропонованого депутатами сценарію реструктуризації, оскільки він не вирішує проблем з фінансуванням альтернативної енергетики і може погіршити ситуацію.

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