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"Предложение" для Захаровой: под стенами МИД РФ задержали журналиста из ЕС с игрушечным оружием и украинку

Киев  •  УНН

 • 20405 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Полиция задержала четырех человек у здания МИД России в кавказской национальной одежде и с игрушечным оружием, которые устроили представление с ансамблем для того, чтобы сделать предложение официальному представителю МИД Марии Захаровой. Среди задержанных журналист из Болгарии Борис Анзов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"У здания МИД задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья, которые устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне", - сообщил СМИ источник.

Детали

В отделе полиции Анзов объяснил, что пришел к зданию МИД делать предложение Марии Захаровой. На него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) с административным штрафом 500 рублей. Игрушечное оружие было изъято.

Контекст

СМИ пишет, что журналист Борис Анзов и Мария Захарова знакомы. Он регулярно посещает брифинги для журналистов, которые она проводит. Анзов неоднократно дарил Захаровой подарки, в том числе картину собственного исполнения и именное национальное болгарское платье, в котором она пообещала сделать фотосессию.

В Instagram мужчина написал, что приехал поздравить Захарову с 8 Марта.

"Приехали во всеоружии с тиграми приветствовать Марию Захарову с международным женским днем 8 марта 2021 года. Мария Захарова к нам не вышла. Стреляли, станцевали и ушли", - написал Анзов.

Но уже в следующем посте он рассказал о задержании.

"Пришли сегодня приветствовать Машу Захарову с 8 марта с тиграми, а оказались в отделе полиции. Это Россия, как говорит В.В. Жириновский не смешно?" - резюмировал журналист.

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Публикация от Boris Anzov (@borisanzov)

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