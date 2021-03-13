"Пропозиція" для Захарової: під стінами МЗС РФ затримали журналіста з ЄС із іграшковою зброєю та українку

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"Біля будівлі МЗС затримані 40-річний уродженець Болгарії Борис Анзов, 26-річний уродженець Грузії, 44-річна уродженка України та 20-річна мешканка Підмосков'я, які влаштували виставу з ансамблем в національному кавказькому одязі і папахах, з іграшковими автоматами, пістолетом-запальничкою, сувенірними шаблями і батогом. Один з чоловіків був на коні", - повідомило ЗМІ джерело.

Деталі

У відділі поліції Анзов пояснив, що прийшов до будівлі МЗС робити пропозицію Марії Захаровій. На нього було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (дрібне хуліганство) з адміністративним штрафом 500 рублів. Іграшкова зброя була вилучена.

Контекст

ЗМІ пише, що журналіст Борис Анзов і Марія Захарова знайомі. Він регулярно відвідує брифінги для журналістів, які вона проводить. Анзов неодноразово дарував Захаровій подарунки, в тому числі картину власного виконання та іменне національне болгарське плаття, в якому вона пообіцяла зробити фотосесію.

У Instagram чоловік написав, що приїхав привітати Захарову з 8 Березня.

"Приїхали у всеозброєнні з тиграми вітати Марію Захарову з міжнародним жіночим днем 8 березня 2021 року. Марія Захарова до нас не вийшла. Стріляли, станцювали і пішли", - написав Анзов.

Але вже у наступному дописі він розповів про затримання.

"Прийшли сьогодні вітати Машу Захарову з 8 березня з тиграми, а опинилися у відділі поліції. Це Росія, як каже В.В. Жириновський не смішно?" - резюмував журналіст.