Пропагандистская "елочка": как оккупанты вывозят украинских детей на Урал
Киев • УНН
Россия организовала двухнедельный вывоз детей из оккупированной Донецкой области в Екатеринбург на новогодние мероприятия. Во время поездки детям проводят пропагандистские лекции о российской идентичности.
Захватчики начали вывозить детей из временно оккупированной Донецкой области в Екатеринбург, где проводят с ними пропагандистские образовательные мероприятия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что на этот раз детей с вот на две недели повезли на так называемую елку.
Рождественско-новогодний период стал очередным сезоном для пропагандистских акций, которые оккупанты устраивают украинским детям на ТОТ. В частности, детей, которых не депортировали из Украины, регулярно вывозят на "образовательные мероприятия" в Россию, чтобы влиять на их сознание
По данным ЦНС, такая поездка предусматривает ряд мероприятий и лекций, во время которых кремлевские пропагандисты рассказывают о российской идентичности и больших перспективах для этих детей в составе рф.
Кроме того, старших школьников в основном убеждают оставаться на учебу.
Напомним
В оккупированной Первомайской гимназии на Луганщине 16 учеников заставили присягнуть на верность России после месяца военных учений. Оккупанты также планируют расширить "кадетский" корпус в Старобельске для 500 детей от 12 лет.