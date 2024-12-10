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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пропагандистская "елочка": как оккупанты вывозят украинских детей на Урал

Пропагандистская "елочка": как оккупанты вывозят украинских детей на Урал

Киев  •  УНН

 • 1326 просмотра

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Россия организовала двухнедельный вывоз детей из оккупированной Донецкой области в Екатеринбург на новогодние мероприятия. Во время поездки детям проводят пропагандистские лекции о российской идентичности.

Захватчики начали вывозить детей из временно оккупированной Донецкой области в Екатеринбург, где проводят с ними пропагандистские образовательные мероприятия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что на этот раз детей с вот на две недели повезли на так называемую елку.

Рождественско-новогодний период стал очередным сезоном для пропагандистских акций, которые оккупанты устраивают украинским детям на ТОТ. В частности, детей, которых не депортировали из Украины, регулярно вывозят на "образовательные мероприятия" в Россию, чтобы влиять на их сознание

- информирует ЦНС.

По данным ЦНС, такая поездка предусматривает ряд мероприятий и лекций, во время которых кремлевские пропагандисты рассказывают о российской идентичности и больших перспективах для этих детей в составе рф.

Кроме того, старших школьников в основном убеждают оставаться на учебу.

Напомним

В оккупированной Первомайской гимназии на Луганщине 16 учеников заставили присягнуть на верность России после месяца военных учений. Оккупанты также планируют расширить "кадетский" корпус в Старобельске для 500 детей от 12 лет.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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