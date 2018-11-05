Пропагандист Грэм Филлипс устроил потасовку с украинским послом в Австрии

"... существо по имени Грэм Филлипс, побывало под Посольством. Стояло снимало себя на камеру под забором. Не видело, как я подошел. Несчастное такое, с незастегнутыми, пардон, штанами. Даже подскочило от страха - не ожидало совсем", - рассказал дипломат.

По его словам, пропагандист ругался, называл посла "фашистом" и употреблял другие ругательства.

"Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать. Но сказать, что я от него спрятался, оно уже не скажет. Простите те, кто советовал не маратися. Оно действительно противное существо. Но ... Поймите меня: хоть кто-то, хотя бы раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет оно собой маленькое существо, которое питается на ненависти, злобе и войне. Без этой ненависти, злобы и войны оно было бы ничто. Оно и есть ничто. Я ему это передал. От всех нас", - отметил Щерба.

Напомним, посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили в августе сообщила, что российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил там провокацию.

Кроме того, в прошлом месяце Филлипс вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии.