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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107766 просмотра

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8 марта, 10:25 • 115435 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 147190 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137799 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

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Пропагандист Грэм Филлипс устроил потасовку с украинским послом в Австрии

Пропагандист Грэм Филлипс устроил потасовку с украинским послом в Австрии

Киев  •  УНН

 • 15148 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Российский пропагандист, бывший журналист российского телеканала Russia Today Грэм Филлипс устроил потасовку с послом Украины в Австрии Александром Щербой возле украинского посольства в Вене. Об этом рассказал сам посол на своей странице в Twitter, передает УНН.

"... существо по имени Грэм Филлипс, побывало под Посольством. Стояло снимало себя на камеру под забором. Не видело, как я подошел. Несчастное такое, с незастегнутыми, пардон, штанами. Даже подскочило от страха - не ожидало совсем", - рассказал дипломат.

По его словам, пропагандист ругался, называл посла "фашистом" и употреблял другие ругательства.

"Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать. Но сказать, что я от него спрятался, оно уже не скажет. Простите те, кто советовал не маратися. Оно действительно противное существо. Но ... Поймите меня: хоть кто-то, хотя бы раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет оно собой маленькое существо, которое питается на ненависти, злобе и войне. Без этой ненависти, злобы и войны оно было бы ничто. Оно и есть ничто. Я ему это передал. От всех нас", - отметил Щерба.

Напомним, посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили в августе сообщила, что российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил там провокацию.

Кроме того, в прошлом месяце Филлипс вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии.

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