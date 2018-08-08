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Пропагандист Грем Філіпс влаштував провокацію в посольстві Грузії в Лондоні

Пропагандист Грем Філіпс влаштував провокацію в посольстві Грузії в Лондоні

Київ • УНН

 • 12584 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російський пропагандист, колишній журналіст російського телеканалу Russia Today Грем Філіпс увірвався до посольства Грузії в Лондоні та влаштував там провокацію. Про це повідомила посол Грузії в Великій Британії Тамара Беручашвілі, передає УНН з посиланням на 1tv.

За словами Беручашвілі, Філіпс увірвався в посольство, де саме проходила виставка до 10-річчя російсько-грузинської війни, та почав кричати, що Грузія сфальсифікувала інформацію.

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“Посольство стало жертвою російської агресії, тому що в нього раптово вторглася людина з камерою, яка агресивно викрикувала, що це пропаганда”, — повідомила Беручашвілі.

Філіпса затримала дипломатична поліція, наразі ведеться розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заявив, що можна бачити, що “сюсюкання” нічого доброго не принесло тим країнам, які намагалися заспокоїти Росію.

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