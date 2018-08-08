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Пропагандист Грэм Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне

Пропагандист Грэм Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 12584 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Российский пропагандист, бывший журналист российского телеканала Russia Today Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил там провокацию. Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает УНН со ссылкой на 1tv.

По словам Беручашвили, Филипс ворвался в посольство, где как раз проходила выставка к 10-летию российско-грузинской войны, и начал кричать, что Грузия сфальсифицировала информацию.

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"Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что у него внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это пропаганда", - сообщила Беручашвили.

Филипса задержала дипломатическая полиция, в настоящее время ведется расследование этого инцидента.

Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что можно видеть, что "сюсюканье" ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались успокоить Россию.

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