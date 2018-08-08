Пропагандист Грэм Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне

По словам Беручашвили, Филипс ворвался в посольство, где как раз проходила выставка к 10-летию российско-грузинской войны, и начал кричать, что Грузия сфальсифицировала информацию.

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"Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что у него внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это пропаганда", - сообщила Беручашвили.

Филипса задержала дипломатическая полиция, в настоящее время ведется расследование этого инцидента.

Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что можно видеть, что "сюсюканье" ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались успокоить Россию.