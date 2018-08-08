Пропагандист Грэм Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Российский пропагандист, бывший журналист российского телеканала Russia Today Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил там провокацию. Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает УНН со ссылкой на 1tv.
По словам Беручашвили, Филипс ворвался в посольство, где как раз проходила выставка к 10-летию российско-грузинской войны, и начал кричать, что Грузия сфальсифицировала информацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Совете Европы сделали заявление к 10-летию войны в Грузии
"Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что у него внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это пропаганда", - сообщила Беручашвили.
Филипса задержала дипломатическая полиция, в настоящее время ведется расследование этого инцидента.
Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что можно видеть, что "сюсюканье" ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались успокоить Россию.