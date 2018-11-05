Пропагандист Грем Філіпс влаштував штовханину з українським послом в Австрії

“...істота на ім’я Грем Філіпс, побувала під Посольством. Стояла знімала себе на камеру під парканом. Не бачила, як я підійшов. Нещасне таке, з незастібнутими, пардон, штанами. Аж підскочило від переляку — не чекало геть”, — розповів дипломат.

За його словами, пропагандист лаявся, називав посла “фашистом” та висловлював інші образи.

“Пару разів мене штовхало в груди. Професійно штовхало, хотіло на бійку спровокувати. Але сказати, що я від нього сховався, воно вже не скаже. Пробачте ті, хто радив не маратися. Воно справді гидке створіння. Але... Зрозумійте мене: хоча б хтось, хоча б раз мав вийти до нього і сказати, що воно собою являє. А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі і війні. Без цієї ненависті, злоби і війни воно було б ніщо. Воно і є ніщо. Я йому це передав. Від всіх нас”, — зазначив Щерба.

Нагадаємо, посол Грузії в Великій Британії Тамара Беручашвілі у серпні повідомила, що російський пропагандист Грем Філіпс увірвався до посольства Грузії в Лондоні та влаштував там провокацію.

Крім того, минулого місяця Філліпс вивісив банер на могилі лідера ОУН Степана Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф у Німеччині.