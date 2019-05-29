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7 марта, 08:52 • 120588 просмотра

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6 марта, 19:19 • 137334 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Речь нового президента Латвии подозрительно напоминает выступление Зеленского

Речь нового президента Латвии подозрительно напоминает выступление Зеленского

Киев  •  УНН

 • 13523 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Новым президентом Латвии стал судья Суда ЕС Эгил Левитс. После своего избрания Левитс произнес с трибуны Сейма речь, некоторые моменты которой похожи на речь Президента Украины Владимира Зеленского, передаёт УНН.

Так, согласно латвийскому изданию LSM, в своей речи президент обещает укрепить латвийскую государственность, работать над тем, чтоб будущие поколения унаследовали Латвию сильным и безопасным государством.

"Латвии, от Мазибре до Индры, от Ипики до Скайсткалне, присущ огромный потенциал пойти путем современного, жизнеспособного государства, стать государством, которое продвигает таланты и знания наших людей. Всех латышей, где бы они ни находились, всех жителей Латвии призываю приложить руку к этой работе. Устоит тот, кто меняется. Это было и остается ключом к существованию латвийской нации, латышского языка и культуры и развитию сквозь столетия", - сказал президент Латвии.

А вот что говорит Зеленский:

"От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Во Львове, Харькове, Донецке, в Днепре и Одессе – мы украинцы. И мы должны быть едины. Ведь только тогда мы сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь: нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и в Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете! Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство".

В остальном, не считая отдельных моментов, присущих большинству президентов при обращении к своим гражданам, речи лидеров Украины и Латвии являются уникальными и оригинальными.

Напомним, новым президентом Латвии стал судья Суда ЕС Эгил Левитс. При голосовании в латвийском сейме за него отдал голос 61 депутат при необходимом 51-м голосе.

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