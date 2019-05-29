Промова нового президента Латвії підозріло нагадує виступ Зеленського

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Новим президентом Латвії став суддя Суду ЄС Егіл Левітс. Після свого обрання Левітс виголосив з трибуни Сейму промову, деякі моменти якої схожі на промову Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Так, згідно з латвійським виданням LSM, у своїй промові президент обіцяє зміцнити латвійську державність, працювати над тим, щоб майбутні покоління успадкували Латвію сильною і безпечною державою.

"Латвії, від Мазібре до Індри, від Іпіки до Скайсткалне, притаманний величезний потенціал піти шляхом сучасної, життєздатної держави, стати державою, яка просуває таланти і знання наших людей. Всіх латишів, де б вони не знаходилися, всіх жителів Латвії закликаю докласти руку до цієї роботі. Встоїть той, хто змінюється. Це було і залишається ключем до існування латвійської нації, латиської мови і культури і розвитку крізь століття", - сказав президент Латвії.

А ось що говорить Зеленський:

"Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. У Львові, Харкові, Донецьку, в Дніпрі та Одесі - ми українці. І ми повинні бути єдині. Адже тільки тоді ми сильні. І сьогодні я звертаюся до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів. Так, не дивуйтеся: нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній і Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюся до всіх українців на планеті! Ви нам дуже потрібні. Всім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство".

В іншому, за винятком окремих моментів, властивих більшості президентів при зверненні до своїх громадян, промови лідерів України та Латвії є унікальними і оригінальними.

Нагадаємо, новим президентом Латвії став суддя Суду ЄС Егіл Левітс. При голосуванні в латвійському сеймі за нього віддав голос 61 депутат при необхідному 51-му голосі.

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