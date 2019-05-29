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В Латвии избрали нового президента

В Латвии избрали нового президента

Киев  •  УНН

 • 13128 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Новым президентом Латвии стал судья Суда ЕС Эгил Левитс. При голосовании в латвийском сейме за него отдал голос 61 депутат при необходимом 51-м голосе, сообщает УНН со ссылкой на латвийское издание LSM.

Левитса поддержали партии правящей коалиции - Национальное объединение, “Новое Единство”, Новая консервативная партия, “Развитие/За!”. Большая часть фракции “Кому принадлежит страна” также отдала свой голос за новоизбранного президента, однако несколько депутатов поддержали другого кандидата Дидзиса Шмитса.

Кроме того, Шмитса выбрали “Согласие” и ряд депутатов. Юриса Янсонса поддержал только Союз “зеленых” и крестьян. Два из 95 выданных бюллетеней депутатов из Союз “зеленых” и крестьян были признаны недействительными.

“Дорогие люди Латвии! Мы унаследовали Латвию от прежних поколений. Латвийское государство отвоевано и создано нашими предками. Латвийское государство - это рамки, в которых мы можем воплощать свои мечты, распоряжаться своей свободой и говорить на своем языке. Работа над укреплением латвийской государственности не заканчивается никогда. Поэтому наша обязанность - работать, чтобы будущие поколения нашу Латвию унаследовали сильной, безопасной и зеленой. Этой большой задаче будет посвящен весь мой труд", - заявил с трибуны сейма после своего избрания Эгил Левитс.

"Мы все - Латвия, Европа, мир - живем в эпоху стремительных перемен. Общество через десять лет будет совсем другим. И потому нам нужно уметь эти перемены предусмотреть и управлять ими всем нам во благо... Всех латышей, где бы они ни находились, всех жителей Латвии призывают приложить руку к этой работе. Устоит тот, кто меняется. Это было и остается ключом к существованию латвийской нации, латышского языка и культуры и развитию сквозь столетия”, - добавил он.

Левитс поблагодарил депутатов за оказанное доверие, предшественника Раймонда Вейониса и двух других кандидатов за участие в выборах, а свою семью за поддержку.

Впервые в истории выборов главы латвийского государства голосование было открытым. Депутатов пригласили в отдельный зал, где они могли получить бюллетени с именами кандидатов, чтобы отметить самого, на их взгляд, достойного.

Добавим, 26 мая в Литве состоялись выборы президента. Победу на президентских выборах одержал Гитанас Науседа.

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