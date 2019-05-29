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У Латвії обрали нового президента

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Новим президентом Латвії став суддя Суду ЄС Егіл Левітс. При голосуванні у латвійському сеймі за нього віддав голос 61 депутат при необхідному 51-му голосі, повідомляє УНН з посиланням на латвійське видання LSM.

Левітса підтримали партії правлячої коаліції - Національне об'єднання, "Нова Єдність", Нова консервативна партія, "Розвиток/За!". Велика частина фракції "Кому належить країна" також віддала свій голос за новообраного президента, однак кілька депутатів підтримали іншого кандидата Дідзіса Шмітса.

Окрім того, Шмітса вибрали "Згода" і низка депутатів. Юріса Янсонса підтримав лише Союз "зелених" і селян. Два з 95 виданих бюлетенів депутатів з Союзу "зелених" і селян були визнані недійсними.

"Дорогі люди Латвії! Ми успадкували Латвію від колишніх поколінь. Латвійська держава відвойована і створена нашими предками. Латвійська держава - це рамки, в яких ми можемо втілювати свої мрії, розпоряджатися своєю свободою і говорити своєю мовою. Робота над зміцненням латвійської державності не закінчується ніколи. Тому наш обов'язок - працювати, щоб майбутні покоління нашу Латвію успадкували сильною, безпечною і зеленою. Цьому великому завданню буде присвячений весь мій труд", - заявив з трибуни сейму після свого обрання Егіл Левітс.

"Ми всі - Латвія, Європа, світ - живемо в епоху швидких змін. Суспільство через десять років буде зовсім іншим. І тому нам потрібно вміти ці зміни передбачити і управляти ними всім нам на благо... Всіх латишів, де б вони не знаходилися, всіх жителів Латвії закликають докласти руку до цієї роботи. Встоїть той, хто змінюється. Це було і залишається ключем до існування латвійської нації, латиської мови і культури і розвитку крізь століття", - додав він.

Левітс подякував депутатам за виявлену довіру, попереднику Раймонду Вейонісу і двом іншим кандидатам за участь у виборах, а свою сім'ю за підтримку.

Вперше в історії виборів глави латвійської держави голосування було відкритим. Депутатів запросили в окремий зал, де вони могли отримати бюлетені з іменами кандидатів, щоб відзначити найбільш, на їх погляд, гідного.

Додамо, 26 травня у Литві відбулися вибори президента. Перемогу на президентських виборах здобув Гітанас Наусєда.

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