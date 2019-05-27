Зеленський литовською привітав новообраного президента Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський литовською мовою привітав новообраного президента Литви Гітанаса Наусєду з перемогою на виборах. Про це Глава держави написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Бажаю успіхів новообраному Президенту Литви Гітанасу Наусєді і братньому литовському народу! Наша історія і майбутнє тісно переплетені. Маємо спільні виклики, які подолаємо, лише об'єднавши зусилля. Цінуємо наше стратегічне партнерство й розраховуємо на його зміцнення! Sveikiname", - написав Зеленський.
Додамо, 26 травня у Литві відбулися вибори президента і європарламентарів. За даними з усіх 1972 виборчих дільниць, перемогу на президентських виборах здобув Гітанас Наусєда (876 749 голосів виборців, або 65,86%).