На виборах президента Литви лідирує економіст і викладач Науседа з 74% голосів

КИЇВ. 26 травня. УНН. Економіст і викладач Гітанас Науседа зміцнив свою перевагу в другому турі президентських виборів, які відбулися в Литві в неділю, де він змагався з екс-міністром фінансів Інгрідою Шимон. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані, розміщені на сайті Головної виборчої комісії.