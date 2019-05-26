На виборах президента Литви лідирує економіст і викладач Науседа з 74% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Економіст і викладач Гітанас Науседа зміцнив свою перевагу в другому турі президентських виборів, які відбулися в Литві в неділю, де він змагався з екс-міністром фінансів Інгрідою Шимон. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані, розміщені на сайті Головної виборчої комісії.
Після обробки бюлетенів з 1142 з 1972 виборчих дільниць Науседа отримує 73,99% голосів. Шимон набрала 26,01%. Підраховано більше 325 тис. голосів.
Всього у виборах могли взяти участь 2,427 млн громадян Литви, які володіють правом голосу. Явка, за попередніми даними головвиборчкому, склала з урахуванням дострокового етапу 53,43%.
Президент Литви обирається загальним прямим таємним голосуванням на п'ять років. Для претендентів існує віковий ценз - не менше 40 років, а також вимоги бути громадянином Литви за походженням і проживати в країні не менше трьох останніх років.
Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.
Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починається о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.
Також вибори відбудуться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закриються виборчі дільниці в Італії — о 23:00.