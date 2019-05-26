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На выборах президента Литвы лидирует экономист и преподаватель Науседа с 74% голосов

На выборах президента Литвы лидирует экономист и преподаватель Науседа с 74% голосов

Киев  •  УНН

 • 11744 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Экономист и преподаватель Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные, размещенные на сайте Главной избирательной комиссии.

После обработки бюллетеней с 1142 из 1972 избирательных участков Науседа получает 73,99% голосов. Шимоните набрала 26,01%. Подсчитано более 325 тыс. голосов.

Всего в выборах могли принять участие 2,427 млн обладающих правом голоса граждан Литвы. Явка, по предварительным данным Главизбиркома, составила с учетом досрочного этапа 53,43%.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет. Для претендентов существует возрастной ценз - не менее 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.

Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.

Также выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. В последние закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.

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