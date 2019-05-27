Зеленский на литовском поздравил новоизбранного президента Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на литовском языке поздравил новоизбранного президента Литвы Гитанаса Науседу с победой на выборах. Об этом Глава государства написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Желаю успехов новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседе и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены. Есть общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление! Sveikiname", - написал Зеленский.
Добавим, 26 мая в Литве состоялись выборы президента и европарламентариев. По данным со всех 1972 избирательных участков, победу на президентских выборах одержал Гитанас Науседа (876 749 голосов избирателей, или 65,86%).