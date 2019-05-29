У Латвії почалися вибори президента
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У вівторок, 29 травня, у парламенті Латвії проходять вибори глави держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на латвійське видання LSM.
На цю високу посаду претендують суддя Суду ЄС Егіл Левітс, омбудсмен Юріс Янсонс і депутат латвійського сейму Дідзіс Шмітс.
Вранці депутати сейму Латвії приступили до дебатів.
Раніше чинний президент країни Раймонд Вейоніс оголосив, що не буде повторно балотуватися на цю посаду.
Селянський союз Латвії, що входить до Союзу "зелених" і селян, вирішив висунути на посаду президента кандидатуру омбудсмена Юрыса Янсонса.
Депутати від правлячої коаліції офіційно висунули кандидатуру судді Суду ЄС Егіла Левітса. За нинішніми прогнозами, на виборах президента Левітс отримає голоси щонайменше 55 депутатів сейму. Для обрання президента необхідно не менше 51 голосу.
Окремі депутати партії "Кому належить країна" підтримали висунення в президенти депутата фракції Дідзіса Шмітса.
Як прогнозується, президент може бути обраний вже у першому турі. Голосування вперше є відкритим.
Додамо, 26 травня в Литві відбулися вибори президента. Перемогу на президентських виборах здобув Гітанас Наусєда.