В Латвии начались выборы президента
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во вторник, 29 мая, в парламенте Латвии проходят выборы главы государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на латвийское издание LSM.
На этот высший пост претендуют судья Суда ЕС Эгил Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат латвийского сейма Дидзис Шмитс.
Утром депутаты сейма Латвии приступили к дебатам.
Ранее действующий президент страны Раймонд Вейонис объявил, что не будет повторно баллотироваться на эту должность.
Входящий в Союз "зеленых" и крестьян Крестьянский союз Латвии решил выдвинуть на пост президента кандидатуру омбудсмена Юриса Янсонса.
Депутаты от правящей коалиции официально выдвинули кандидатуру судьи Суда ЕС Эгила Левитса. По нынешним прогнозам, на выборах президента Левитс получит голоса по меньшей мере 55 депутатов сейма. Для избрания президента необходимо не меньше 51 голоса.
Отдельные депутаты партии "Кому принадлежит страна" поддержали выдвижение в президенты депутата фракции Дидзиса Шмитса.
Как прогнозируется, президент может быть избран уже в первом туре. Голосование впервые является открытым.
Добавим, 26 мая в Литве состоялись выборы президента. Победу на президентских выборах одержал Гитанас Науседа.