Промоутер Усика назвал будущего оппонента украинца

“Мы долго вели переговоры с командой Поветкина. Вполне серьезно рассматривали его как соперника, но в итоге согласовали Такама. Просто выбор пал на камерунца. Хотя бой с Поветкиным тоже стал бы отличным событием”, — заявил Красюк.

Кроме того Красюк отметил, что “как только Усик примет окончательное решение остаться в новом весе — он освободит пояса” (тяжелого весового дивизиона).

Добавим, что 38-летний Такам в профессиональной карьере провел 42 боя, одержал 36 побед при 5 поражениях и 1 ничьей.