Промоутер Усика назвал будущего оппонента украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Известный украинский специалист Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе украинца Александра Усика, сообщил в комментарии сайту “Sportbox”, почему его боксер первый бой в супертяжелом весе проведет против камерунца Карлоса Такама, а не c экс-чемпионом мира россиянином Александром Поветкиным, информирует УНН.
“Мы долго вели переговоры с командой Поветкина. Вполне серьезно рассматривали его как соперника, но в итоге согласовали Такама. Просто выбор пал на камерунца. Хотя бой с Поветкиным тоже стал бы отличным событием”, — заявил Красюк.
Кроме того Красюк отметил, что “как только Усик примет окончательное решение остаться в новом весе — он освободит пояса” (тяжелого весового дивизиона).
Добавим, что 38-летний Такам в профессиональной карьере провел 42 боя, одержал 36 побед при 5 поражениях и 1 ничьей.