Промоутер Усика назвав майбутнього опонента українця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Відомий український фахівець Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона в першій важкій вазі українця Олександра Усика, повідомив в коментарі сайту “Sportbox”, чому його боксер перший бій в суперважкій вазі проведе проти камерунця Карлоса Такама, а не c екс-чемпіоном світу росіянином Олександром Повєткіним, інформує УНН.
“Ми довго вели переговори з командою Повєткіна. Цілком серйозно розглядали його як суперника, але в результаті погодили Такама. Просто вибір припав на камерунця. Хоча бій з Повєткіним теж став би відмінною подією”, — заявив Красюк.
Окрім того Красюк відзначив, що “як тільки Усик прийме остаточне рішення залишитися в новій вазі — він звільнить пояса” (важкого вагового дивізіону).
Додамо, що 38-річний Такам в професійній кар’єрі провів 42 бої, здобув 36 перемог при 5 поразках і 1 нічиї.