Промоутер назвал трех потенциальных кандидатов на бой с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Британский сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика - Эдди Хирн, назвал имена возможных оппонентов украинца в дебютном матче супертяжелого дивизиона, сообщает УНН со ссылкой на интервью Хирна для YouTube-канала "FightHype".
"Что касается соперников, то мы рассматриваем Поветкина, Паркера и Ортиса. Посмотрим, кто захочет выйти в ринг с Усиком. Он готов драться со всеми этими ребятами. Я бы хотел, чтобы он встретился с кем-то попроще в своем первом поединке в супертяжелом весе, но он требует именно их. Наверное, поэтому его любят люди", - подчеркнул Хирн.
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Как сообщал УНН, бывший соперник Усика, по словам своего тренера, желает провести бой-реванш с украинцем.