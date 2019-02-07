Промоутер назвал трех потенциальных кандидатов на бой с Усиком

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75756 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100905 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135548 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134077 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131478 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163324 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Промоутер назвал трех потенциальных кандидатов на бой с Усиком

Промоутер назвал трех потенциальных кандидатов на бой с Усиком

Киев  •  УНН

 • 14949 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Британский сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика - Эдди Хирн, назвал имена возможных оппонентов украинца в дебютном матче супертяжелого дивизиона, сообщает УНН со ссылкой на интервью Хирна для YouTube-канала "FightHype".

"Что касается соперников, то мы рассматриваем Поветкина, Паркера и Ортиса. Посмотрим, кто захочет выйти в ринг с Усиком. Он готов драться со всеми этими ребятами. Я бы хотел, чтобы он встретился с кем-то попроще в своем первом поединке в супертяжелом весе, но он требует именно их. Наверное, поэтому его любят люди", - подчеркнул Хирн.

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Как сообщал УНН, бывший соперник Усика, по словам своего тренера, желает провести бой-реванш с украинцем.

Украинские Национальные Новости

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