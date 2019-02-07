Промоутер назвав трьох потенційних кандидатів на бій з Усиком

"Що стосується суперників, то ми розглядаємо Повєткіна, Паркера і Ортіса. Подивимося, хто захоче вийти в ринг з Усиком. Він готовий битися з усіма цими хлопцями. Я б хотів, щоб він зустрівся з кимось простішим у своєму першому поєдинку в суперважкій вазі, але він вимагає саме їх. Напевно, тому його люблять люди", - наголосив Хірн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Промоутер назвав дату проведення майбутнього бою Усика

Як повідомляв УНН, колишній суперник Усика, за словами свого тренера, бажає провести бій-реванш з українцем.