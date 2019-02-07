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Промоутер назвав трьох потенційних кандидатів на бій з Усиком

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Британський співпромоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика – Едді Хірн, назвав імена можливих опонентів українця в дебютному матчі суперважкого дивізіону, повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Хірна для YouTube-каналу "FightHype".

"Що стосується суперників, то ми розглядаємо Повєткіна, Паркера і Ортіса. Подивимося, хто захоче вийти в ринг з Усиком. Він готовий битися з усіма цими хлопцями. Я б хотів, щоб він зустрівся з кимось простішим у своєму першому поєдинку в суперважкій вазі, але він вимагає саме їх. Напевно, тому його люблять люди", - наголосив Хірн.

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Як повідомляв УНН, колишній суперник Усика, за словами свого тренера, бажає провести бій-реванш з українцем.

Українські Національні Новини

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