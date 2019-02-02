Фіналіст "WBSS" виявив бажання провести реванш з Усиком

Тренер росіянина Абель Санчес розповів стосовно стану свого здоров'я, а також планів на майбутнє.



"Реабілітаційний період Мурата після травми добігає кінця. Він, звичайно ж, знає, що в бою з Усиком не був готовий боксувати на сто відсотків, тому з нетерпінням чекає можливості знову провести бій з українцем в майбутньому. Усик дуже талановитий боєць, тому я вважаю, що він і в хевівейті здорово себе покаже. Він дуже технічний. У нього важко потрапити. Це, а також його швидкість рук, стануть факторами успішності в іншій вазі. Що буде не на його користь? Габарити опонентів. У другій половині поєдинків це може зіграти вирішальну роль", - наголосив Санчес.



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Нагадаємо, що Гассіев одноголосним рішенням суддів поступився Усику у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.