Фіналіст "WBSS" виявив бажання провести реванш з Усиком

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Колишній чемпіон світу у важкій вазі росіянин Мурат Гассіев (26-1, 19 КО) бажає провести матч-реванш з українським абсолютним чемпіон світу Олександром Усиком, інформує УНН з посиланням на vringe.com.

Тренер росіянина Абель Санчес розповів стосовно стану свого здоров'я, а також планів на майбутнє.

"Реабілітаційний період Мурата після травми добігає кінця. Він, звичайно ж, знає, що в бою з Усиком не був готовий боксувати на сто відсотків, тому з нетерпінням чекає можливості знову провести бій з українцем в майбутньому. Усик дуже талановитий боєць, тому я вважаю, що він і в хевівейті здорово себе покаже. Він дуже технічний. У нього важко потрапити. Це, а також його швидкість рук, стануть факторами успішності в іншій вазі. Що буде не на його користь? Габарити опонентів. У другій половині поєдинків це може зіграти вирішальну роль", - наголосив Санчес.

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Нагадаємо, що Гассіев одноголосним рішенням суддів поступився Усику у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

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