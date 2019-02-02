Финалист "WBSS" изъявил желание провести реванш с Усиком

Тренер россиянина Абель Санчес рассказал о состоянии своего здоровья, а также планах на будущее.



"Реабилитационный период Мурата после травмы подходит к концу. Он, конечно же, знает, что в бою с Усиком не был готов боксировать на сто процентов, поэтому с нетерпением ждет возможности снова провести бой с украинцем в будущем. Усик очень талантливый боец, поэтому я считаю, что он и в хэвивейте здорово себя покажет. Он очень техничный. В него трудно попасть. Это, а также его скорость рук, станут факторами успешности в другом весе. Что будет не в его пользу? Габариты оппонентов. Во второй половине поединков это может сыграть решающую роль", - подчеркнул С анчес.



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Напомним, что Гассиев единогласным решением судей уступил Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии.