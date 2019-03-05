Проливные дожди и паводки в Афганистане привели к тысячам пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Афганистане в результате наводнений погибли по меньшей мере 32 человека, а тысячи других были вынуждены покинуть свои дома. С таким сообщением выступил Норвежский совет по делам беженцев, передает УНН.
Только в провинции Кандагар наводнения повредили сотни домов, и около 4 тыс. человек остались без крова. Из-за резкого снижения температуры ночью перемещенные афганцы нуждаются в палатках и теплой одежде.
"Это была пятница, весь день дождь, мы думали, что это остановится, но он был все больше и больше. В 10 вечера наш дом был полон воды. Правительственные люди приехали в этот район, чтобы помочь, и отвезли нас к гостиницы на ночь, но теперь мы вернулись, и наше жизненное состояние очень плохое", - сказал рабочий из города Кандагар.
Гуманитарные организации работали круглосуточно с пятницы 1 марта, когда впервые были получены сообщения о наводнениях, чтобы оценить потребности пострадавших людей.
От наводнения пострадали также тысячи людей в соседних провинциях - Гильменд, Фарах и Герат.
Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 3 марта в результате наводнений в Афганистане были повреждены не менее 2 тыс. домов, и 20 человек погибли.
Также внезапные наводнения в Пакистане унесли жизни 26 человек.